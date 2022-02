"C.A.R.S." : simulation automobile recherche fans et contributeurs

L'équipe à l'origine de Need for Speed : Shift et Shift 2 : Unleashed invite tout un chacun à prendre part à son nouveau projet : C.A.R.S. Chacun pourra non seulement jouer au jeu à mesure qu'il se fabrique, mais aussi participer à son développement.