Le chômage est reparti en forte hausse en juillet (ministère)

Le chômage augmente dans les mêmes proportions en comptant l'outre-mer, pour un total de 3,78 millions de personnes inscrites en catégorie A (sans activité) sur les listes de Pôle emploi. L'indicateur est également en forte hausse (+58.800 en métropole, soit +1,1%) en incluant les demandeurs d'emploi ayant exercé une activité au cours du mois (catégories B et C), à 5,62 millions en métropole et 5,93 millions en France entière.

