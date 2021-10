Le-Havre. Football (Ligue 2, 4e journée) : Le Havre, puissance 4 ! 

On a longtemps cru que le HAC n'y arriverait pas. Que la réussite, parfois insolente, qui accompagne l'équipe havraise depuis le début de saison, ne serait pas cette fois-ci au rendez-vous. Et puis Mateta, relégué sur le banc au coup d'envoi, a pris ses jambes à son cou pour conclure son rush d'une frappe magistrale (1-0, 86). Un but amplement mérité pour des Ciel et Marine ultra-dominateurs mais jusque-là tellement maladroits dans la finition, à l'image de ce penalty de Ferhat repoussé par Perquis peu avant la mi-temps. Cette victoire, la quatrième en quatre matches, les Havrais la dédient à Jean-Claude Lorette, figure emblématique du club doyen décédé à l'âge de 77 ans, à qui le public a rendu un hommage poignant. Le HAC reste donc leader après quatre journées, toujours devant le Stade de Reims à la différence de buts (+10 contre +7).

Le but

86 : Ferhat lance Mateta dans la profondeur. L'attaquant prêté par Lyon s'échappe sur le côté droit, entre la surface avant d'armer une frappe puissante juste sous la barre.

HAC - Valenciennes 1-0

L'homme du match : Zinedine Ferhat (HAC)

Un penalty raté, des corners et des coups francs mal tirés, un nombre incalculable de coups reçus : Ferhat aurait vraiment vécu une sale soirée s'il n'avait pas été à l'origine de l'unique but de la partie. Encore un geste décisif à mette au crédit de l'Algérien.

Les réactions

Oswald Tanchot (entraîneur du HAC) : "Je pense que c'est mérité. On a fait une première mi-temps très aboutie. On a imprimé le rythme qu'on voulait. J'ai eu peur que le penalty manqué casse la dynamique de l'équipe. Mais on a vu que l'on avait de la ressource. On a continué à y croire."

Faruk Hadzibegic (entraîneur de Valenciennes) : "Je ne pense pas que ce soit une défaite logique. Mon équipe a su résister en première mi-temps face à une équipe en pleine confiance. En deuxième mi-temps, je ne voyais pas comment on pouvait encaisser un but. Mais on s'est fait sanctionner sur une erreur défensive. Ça change l'analyse."

La fiche

Mi-temps : 0-0, Arbitre : M. Wattellier. Spectateurs : 9 977

But pour le HAC : Mateta (86e)

Avertissements au HAC : Fontaine (76e) ; à Valenciennes : Niakaté (5e), Dos Santos (15e), Pierre-Charles (44e), Aloé (69e)

HAC : Thuram – Bese, Moukoudi, Bain, Coulibaly – Fontaine, Youga – Ferhat, Bonnet (c), Assifuah – Julan (Mateta, 81e, Ayasse, 90e) . Remplaçants : Fofana (g), Traoré, Ozdemir, Louiserre, Lia.

Entraîneur : Oswald Tanchot

VALENCIENNES : Perquis - Dos Santos, Nestor, Niakaté, Pierre-Charles (Ndao, 90e) - Ramaré, Thiago – Karaboué (Ambri, 74e), Roudet (c), Romil (Aloé, 64e) – Mothiba. Remplaçants : Merville (g), Néry, S. Diarra, Mauricio.

Entraîneur : Faruk Hadzibegic

