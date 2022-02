L’Embroche, dans le Vaugueux

Que les amateurs de bonne cuisine traditionnelle n’hésitent pas à y réserver une table : nombreux sont les plats à évoquer les talents culinaires d’un proche, un peu comme s’il vous était proposé de manger en famille. Avec la touche du chef de L’Embroche en prime, bien sûr.

Lors de mon récent déjeuner dans ce restaurant aéré du bout de la rue de la Porte au Berger, j’ai opté pour la formule entrée-plat à 17,50 euros.



Des plats originaux

Pour commencer, j’ai pu me délecter d’un excellent saumon cru mariné et fumé au lard et ses légumes croquants. Les plus oséss d’entre vous se lanceront plutôt dans la croustade d’escargots et champignons à la crème d’orties. Insolite aussi le gâteau de cèpes et cuisses de grenouille à la crème de persil !

La suite est tout aussi réjouissante et créative avec au choix : magret de canard à la plancha au jus de mûres, une picatta de foie de veau au vinaigre framboise, de la côte de cochon épaisse rôtie à la sauge, et bien des suprises qui en appellent d’autres à l’heure du dessert.

Pour les plus petits budgets, un menu dégustation est à l’affiche pour 14 euros, avec de la terrine de lapin, un petit plat de saumon, ainsi qu’une viande accompagnée de légumes.

Pratique. Rue Porte au Berger. Tél. 02 31 93 71 31.