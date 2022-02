Le Lab'Ô, nouvelle émission culture sur le canal 19 de la TNT

Sur la chaîne France Ô, vous avez rendez vous de nouveau ce soir avec le Lab-Ô. Depuis lundi, dans ce nouveau programme quotidien diffusé à 22h05, Sebastien Folin et ses chroniqueurs abordent tous les pans de la culture que la télé met habituellement de côté, des arts numériques aux cinémas du monde. C'est sur le canal 19 de la TNT que ça se passe.

Il y va y avoir encore de la politique dans les prochains jours à la télévision. Ca sera le cas notamment ce soir et demain sur Canal + en clair dans Le Grand Journal de Michel Denisot. Son invité ce soir : François Hollande. Demain, c'est Martine Aubry qu'il recevra. Après le débat d'entre deux tours sur France 2 hier soir, ils pourront revenir sur ce qui s'y est dit. A 19h10, retrouvez Jean-Michel Aphatie, Ariane Massenet et Ollivier Pourriol autour de Michel Denisot et de son invité.

Petit tour d'horizon de votre soirée télé pour ce soir :

TF1 : une nouvelle soirée Masterchef.

Envoyé Spécial sur France 2 suivi d'un documentaire intitulé "Françafrique - La raison d'état".

Du cinéma sur France 3 avec l'adaptation de l’œuvre d'Hervé Bazin "Vipère au poing". Catherine Frot et Jacques Villeret vous donne rendez vous dès 20h35.

Canal + : suite de The Event et de Shameless.

Il y aura aussi du cinéma sur Arte avec Duel (1971) un thriller américain de ... Steven Spielberg. Il s'agit en fait du tout premier film de Spielberg. C'est à 20h40.

M6 : soirée Bones.