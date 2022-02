Basket - Nationale 1 : quand Ifs et Mondeville se rebiffent

"C'est dingue, souriait son entraîneur Michaël Déjardin. Je n'ai pas souvenir qu'on ait fait un tel carton depuis trois ans que je suis à Ifs." Emmenées par une Julie Villain à l'adresse retrouvée (25 points), les Ifoises ont attaqué le match pied au plancher (5-15, 4') et n'ont jamais baissé d'intensité. A la mi-temps, elles avaient déjà 19 points d'avance (32-51, 20'). "On ne s'est jamais fait peur", confirme Michaël Déjardin. D'après lui, ses joueuses n'ont pas délivré un match parfait, elles ont seulement été "adroites dans tous les compartiments". Ce qui fait déjà beaucoup dans un sport d'adresse ! Contre La Couronne, le danger est venu de partout, aussi bien des ailières que des intérieures ou de la meneuse, Morgane Plestan (14 points). "C'est une victoire collective. Mentalement, elle fait beaucoup de bien car elle prouve qu'on est au niveau. Après, on ne tombe pas dans l'euphorie, ce genre de match n'arrive peut-être qu'une fois dans l'année."

Court succès pour Mondeville

De la même manière qu'il n'était "absolument pas inquiet" après le début de saison de ses jeunes joueuses (la plupart sont cadettes), Didier Godefroy ne s'enflamme pas non plus après le court succès obtenu face à Thouars (75-54). "Les demoiselles ont fait un bon match et elles prouvent qu'elles peuvent jouer à ce niveau-là. Cependant, je relativise. Je n'ai pas le sentiment que les choses sont acquises." Le jeu collectif des espoirs mondevillaises (le centre de formation) se met néanmoins en place, alors qu'elles ont repris l'entraînement seulement deux semaines avant le début du championnat. "Je ne pensais pas qu'on était capables de gagner dès maintenant car on est loin d'être prêtes", assure Didier Godefroy.

Ifs et Mondeville se retrouveront pour le derby, chez les premières citées, samedi 15 octobre. "C'est toujours particulier comme rendez-vous, explique Michaël Déjardin. Elles n'ont rien à perdre. Il y aura plus de pression sur nous que sur elles."