Moto: Dovizioso, après le GP d'Autriche, s'affirme comme un rival sérieux de Marquez pour le titre

Au Championnat du monde, Marquez pointe toujours en tête, mais voit "Desmodovi" recoller à 16 points alors qu'il reste encore sept courses à disputer jusqu'à la fin de la saison.

"Ça a été une course très difficile. Les choix de pneumatiques ce week-end ont été difficiles. La moto marche très bien ici. Je suis très content de l'emporter dans ces conditions", s'est félicité le vainqueur du jour après la course.

Dovizioso compte cette année trois victoires: l'Italie, la Catalogne et donc l'Autriche, cinq succès au total dans sa carrière.

Ducati s'avançait ce week-end sur le Red Bull Ring de Spielberg au pied des Alpes autrichiennes avec un doublé de ses italiens Andrea Iannone (passé cette année chez Suzuki) devant Dovizioso, à défendre.

Le comportement des Desmosedicis (le nom des machines italiennes) en qualifications, toutes deux présentes en première ligne avec Dovizioso 2e et Jorge Lorenzo 3e, laissait espérer un nouveau succès pour la firme de Bologne, qui s'est déjà imposée cette saison grâce à Dovizioso à domicile en Italie et en Catalogne.

Dimanche, c'est l'Espagnol Lorenzo qui a pris le meilleur départ, surprenant Marquez et effectuant une bonne dizaine de tours au commandes. Sur une manoeuvre de Marquez pour prendre la tête, les deux Espagnols se sont touchés, et Dovizioso en a profité pour revenir.

Yamaha en difficulté

Le duo Marquez/Dovizioso s'est alors progressivement échappé pour offrir dix derniers tours de tout beauté, avec le Catalan trop large sur un virage à six tours de la fin pour laisser la tête à son rival Italien.

"La bagarre a été très belle, on a contrôlé la course avec Marc pour les pneus. On sait que tout peut arriver avec Marc, quand il est juste derrière au dernier tour. Je savais qu'il tenterait de me dépasser dans le dernier virage", a estimé "Dovi".

"J'étais à la limite honnêtement. Je me sentais mieux hier (samedi) avec une température de la piste un peu plus élevée. J'étais complètement à la limite dans le dernier virage", a reconnu Marquez.

A seulement 24 ans, le triple champion du monde de la spécialité (2013, 2014, 2016) confirme sa bonne forme du moment, avec un cinquième podium consécutif, et une première place en tête du Championnat du monde.

Gros perdants du week-end autrichiens, les deux pilotes Yamaha officiels: l'Espagnol Maverick Vinales et l'Italien Valentino Rossi.

Si Maverick avait réalisé un excellent départ cette année, sa 6e place à Spielberg (une devant Rossi) le fait rétrograder à la 3e place, accusant un retard de 24 points désormais sur Marquez.

Pire, la Yamaha non officielle de Johann Zarco (Tech 3) a même pris la 5e place, devant Vinales et Rossi. "C'est difficile de doubler ici. Sur la fin, je suis 5e et je vois Lorenzo devant, je croyais vraiment que je pouvais le rattraper. Mais ça patinait beaucoup. On est dans l'objectif, on annonce top 5 avant la course, j'y suis", s'est réjoui le Français, meilleur rookie et 6e au Championnat du monde.

Dans les catégories inférieures, Moto3 et Moto2, les deux leaders, respectivement l'Espagnol Joan Mir et l'Italien Franco Morbidelli se sont imposé pour la septième fois chacun en onze courses, et ont renforcé leur avance en tête du Championnat du monde.

