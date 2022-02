300 activités proposées par les MJC

Vous avez envie de pratiquer l'Aïkido, apprendre le chinois ou danser la tecktonic. Alors, n'hésitez plus et adressez-vous au Centre d'animation de la MJC, maison de la jeunesse et de la culture, le plus proche de chez vous. Plus de 300 activités sont proposés à la Prairie, 11 avenue Albert Sorel, à la Guérinière, 10 rue des bouviers, à la Maladrerie-Beaulieu, 8 rue Nicolas Oresme, Calvaire Saint-Pierre, 7-9 rue de la défense passive, à Venoix, 19 bis rue de Galliéni et au Chemin Vert, 1 rue d'Isigny. A vous de jouer !



