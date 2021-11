Les banlieusardes caennaises se sont inclinées 6-2 chez cet autre promu, champion de D3 l'an passé. 'On a été cueillies à froid par un but dès la quatrième minute et après on s'est fait prendre en contre-attaque, regrette Olivier Cahoreau, l'entraîneur. Nous avons manqué de réalisme. Nous sommes encore en préparation.” L'ES Cormelles devra toutefois rebondir contre Rouen dimanche 19 septembre.



