Les joueurs du Stade Malherbe se découvrent sur Fifa 12

De la réalité à la fiction en matière de football, il n'y a bien souvent plus qu'à saisir une manette de jeu vidéo. Trois joueurs professionnels du Stade Malherbe Caen sont ainsi venus assurer la promotion de la simulation de football sur console de jeu Fifa 12, le mercredi 5 janvier à la Fnac de Caen. Plus de 3,2 millions d'exemplaires avaient déjà été vendus dans le monde à cette date, une semaine après sa sortie sur le marché.

"L'arrivée de ce jeu, c'est un petit événement dans une saison", commente le latéral gauche des Rouge et Bleu, Alexandre Raineau. Le meneur de jeu Benjamin Nivet est lui ravi de son personnage : "je trouve qu'il correspond bien à mes qualités de jeu, et surtout à mes défauts, comme le manque de vitesse. Et surtout, ils ont bien assuré au niveau de ma coupe de cheveux."

L'ensemble du groupe professionnel est ainsi représenté dans le jeu à l'exception du jeune M'Baye Niang. "Il n'a que 16 ans, il a le temps d'être dans les prochaines éditions", assure Alexandre Raineau. Pour son compère en défense, Grégory Leca, "ce jeu, c'est une petite reconnaissance, et ça permet de laisser une trace notamment pour montrer à nos enfants qu'on a joué au niveau professionnel."

