Le critique gastronomique Christian Millau, cofondateur du Gault et Millau, est décédé

Le journaliste et critique gastronomique Christian Millau, cofondateur du Gault et Millau, et l'un des pères de la Nouvelle Cuisine, est décédé samedi à l'âge de 88 ans, a déclaré lundi à l'AFP le directeur général du célèbre guide, Côme de Chérisey.