Salon sur les économies d'énergies à Bréhal

Pour la 4ème année consécutive EDF sera présent dans le département de la Manche autour du thème « des économies pour tous ». Du 13 au 15 Octobre 2011, les scolaires, les collectivités et le grand public sont invités à découvrir les gestes et solutions innovantes à mettre en place pour réaliser des économies d’énergies. Une équipe spécialisée recevra les visiteurs salle Marcel Launay, rue de Briselance, à Bréhal autour d’un parcours attractif et ludique.



Au programme de ces journées :

Une maquette 3D interactive de maison rénovée

Des conseils pour améliorer le logement avec à l’appui une caméra thermique

Des aides financières d’accompagnement à la rénovation, spécifiques sur la Manche

Une présentation de matériaux et matériels performants

Des gestes pratiques

Des animations et des jeux pédagogiques pour tester ses connaissances

L’exposition est GRATUITE et ouvrira ses portes au grand public le vendredi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 18h. Un rendez-vous astucieux pour économiser de l'argent, salle Marcel Launay, à Bréhal.