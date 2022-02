La Toyota Yaris a pris de l’envergure

Prenant le relais des deux premières générations de Yaris fabriquées depuis 2001 près de Valenciennes, la nouvelle mouture qui vient d’arriver gagne en prestance. Ce n’est pas tant son discret allongement de 10 cm qui suscite cette flatteuse impression, que les volumes plus sculptés de sa carrosserie, enrichie des dernières évolutions du style maison.



Flatteuse impression

L’étirement de l’empattement de 5 cm a permis d’accroître l’espace aux jambes des places arrière de 3,5 cm, tandis que le coffre a pris aussi un peu d’ampleur.

Dans l’habitacle, l’aménagement intérieur apparaît recherché, avec une planche de bord agréable, originale même, et respirant de qualité, comme l’habillage des contre-portes. L’une des évolutions marquantes de la dernière Yaris tient aussi à la redéfinition des 4 niveaux de finition. Avec une version de base Active plus qu’honnêtement pourvue : 7 airbags dont 1 genou conducteur, direction électrique assistée avec volant réglable sur ses deux axes, régulateur de trajectoire VSC, etc. Outre quelques raffinements supplémentaires (clim, compte-tours), l’exécution "cœur de gamme" Dynamic donne accès (en option à 600 euros) à une modernité privilégiée avec le système Toyota Touch & Go : un grand écran central couleur tactile sert le GPS, la caméra de recul, la téléphonie ou les services de l’internet comprenant l’indication des prix des carburants.

Le châssis, quant à lui, se démarque des générations antérieures par des géométries de suspension révisées et l’adoption d’éléments en aluminium qui participent à un allégement de 20 kg. Partiellement reconduite, la palette des motorisations intègre le programme Toyota Optimal Drive qui amoindrit conso et rejets de CO2.

- Prix : 30 versions 3 et 5 portes de 12 900 euros (3 cylindres 1.0i 69 ch bvm5 3 p. Active) à 19 550 euros (1.4 D-4D 90 ch MMT 5 p. Lounge).

Repères :

- Masculin, féminin ? : Les deux finitions haut de gamme se positionnent en alternative, Style accentuant la note sportive, plus masculine, et Lounge celle de l’élégance, plus féminine. A ce stade, un grand toit panoramique peut venir baigner l’habitacle de lumière, en supplément.





- Une variante hybride : En renonçant au principe d’une banquette arrière coulissante en longueur qui existait sur la dernière Yaris, Toyota a simplifié du même coup la question pour la version hybride, annoncée pour la mi-2012, puisqu’elle offrira une modularité intérieure identique, avec dossier de banquette arrière rabattable 60/40, malgré la présence des batteries sous le plancher.



- Auto ou robot ? : Le meilleur bloc essence peut être accouplé à la BVA CVT MultiDrive S à 7 rapports, avec mode séquentiel, alors que le diesel peut bénéficier d’une boîte robotisée MultiMode.



- Verdict : 14/20

Sécurité ***

Finition ****

Confort ***

Economie d’usage ***

Séduction/Prix ***