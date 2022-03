Pontécoulant. Calvados : trois mois de prison pour conduite alcoolisée en récidive

Mercredi 2 août 2017, un homme âgé de 33 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique en récidive. Les faits se sont déroulés à Pontécoulant, près de Condé-en-Normandie (Calvados), le samedi 28 janvier 2017 à 17h30.

Plus de 1,40g d'alcool dans le sang en ayant bu la veille

Ce jour-là, lors d'un contrôle routier de routine, l'homme est positif à l'éthylotest. Plus tard, l'éthylomètre accuse un taux de 1,46g d'alcool dans le sang. Il est 17h30 et l'individu affirme ne pas avoir bu de la journée mais seulement la veille (deux bouteilles de whisky avec deux amis). À bord du véhicule avec lui se trouve sa fillette de trois ans. Suivi en addictologie, il a recommencé à boire après une période d'abstinence. Il reconnaît : "Arrivé à un certain taux on ne se rend pas forcément compte de son état". Son casier judiciaire comporte des mentions de conduite alcoolisée et de violence conjugale.

Mise en garde du ministère public

Le procureur le met en garde : "Deux mois avant vous étiez appréhendé pour les mêmes motifs. Si vous dites vrai on imagine le taux que vous aviez la veille ! Les conducteurs tels que vous mettent la vie d'autrui en danger. De plus vous aviez votre enfant à bord. La prochaine fois dites-vous bien que ce sera une comparution immédiate avec un mandat de dépôt." Six mois ferme sont requis ainsi que l'annulation du permis.

Adrien Baliros écope de 3 mois de prison ferme, toutefois aménageables s'il justifie d'un suivi de soins, et d'une annulation de son permis de conduire avec interdiction de le repasser avant un an. Son véhicule se voit confisqué.