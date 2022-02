Saint-Martin-des-Champs. Manche : Feu d'appartement près d'Avranches

Les pompiers de la Manche ont été avertis d'un incendie samedi 29 juillet 2017 peu avant 2h00. Les flammes se sont déclarées dans un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble qui en compte cinq, avenue du Quesnoy à Saint-Martin-Des-Champs (Manche).

L'occupant de 83 ans transporté à l'hôpital

L'occupant de l'appartement sinistré, un homme de 83 ans, a été légèrement intoxiqué et légèrement brûlé (aux avant-bras et aux jambes). 25 personnes ont été évacuées de l'immeuble le temps de l'intervention des pompiers. L'une d'elle, un homme de 32 ans, a été incommodée par les fumées et transportée à l'hôpital d'Avranches.

Tous les occupants des lieux ont pu regagner leur logement au petit matin. Seul la personne âgée de 83 ans dont l'appartement a brûlé devra être relogé. Son logement a été totalement détruit.

