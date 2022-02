Braderie . Manche: à Cherbourg, c'est parti pour les bonnes affaires !

Ils se sont installés au petit-matin à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Les stands de la braderie sont là pour deux jours, vendredi 28 et samedi 29 juillet 2017, de 9h30 à 19h. Les rues du centre-ville sont investies par environ 200 commerçants ambulants. C'est aussi l'occasion de profiter des derniers soldes d'été dans les boutiques du centre, avec des prix cassés pour l'occasion.

Une circulation difficile

La circulation et le stationnement sont interdits dans le centre-ville. Le marché du samedi matin, lui, est maintenu, place Centrale, aux heures habituelles. Les parkings de l'hyper-centre restent accessibles et les arrêts de bus sont reportés place Napoléon, quai Alexandre III, boulevard Mendès France et avenue Delaville.