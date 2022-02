Le Centre multimédia universitaire de Caen veut attirer plus

Installé sur le Campus 3, à Ifs, ce service commun à toute l’université offre un plateau technique conséquent d’outils audio, vidéo et d’infographie pour intégrer le numérique et les technologies d’information et de communication dans l’enseignement (TICE), et ainsi “scénariser les cours”.

“Les enseignants ont rarement le temps de s’ouvrir à ces possibilités. Nous offrons du personnel et des moyens pour aller plus vite dans cet apprentissage”, explique son directeur Pierre Beust. “C’est bien sûr une façon de faire rayonner un savoir-faire de l’université. Et les premiers à convaincre restent les enseignants, qui ne sont pas toujours conscients de tout ce qu’ils peuvent en apprendre.”

En 2009, le CEMU avait donné 306 heures de cours. Deux ans après, ce chiffre est passé à plus de 2000.