Cherbourg. Phoques, dauphins, poissons... En mer, une appli mobile pour partager ses observations

En mer et sur le littoral normand, il convient d'ouvrir l'oeil ! Les promeneurs et plaisanciers qui croisent phoques, dauphins, homards, macareux, tortues ou autres méduses peuvent intéresser des scientifiques de toute la France. Désormais, grâce à une nouvelle application mobile, chacun peut en effet observer la mer et transmettre ses données en temps réel.

Simple d'utilisation

"Dans l'interface de Obsenmer, il suffit d'indiquer la date, votre position, quelle espèce vous avez observée, combien d'individus, et même d'ajouter une photo ou une vidéo" détaille François Gally, directeur du Groupe d'Études des Cétacés en Cotentin. Il fait partie des différents organismes qui utilisent Obsenmer et sa base de données. Le contributeur peut aussi laisser ses coordonnées pour être recontacté, ce qui permet d'authentifier son observation, le cas échéant.

Le grand public invité à participer

Les observations des particuliers forment une base de données qui permet tout d'abord d'inventorier les espèces locales :

Derrière cette application, l'idée est aussi d'inciter le grand public à "regarder la mer autrement" :

Pratique. Obsenmer, application gratuite disponible sur Android et Apple. Elle est utilisable sur toutes les côtes de Normandie, et même au-delà ! Elle remplace Obsmam, autrefois consacrée uniquement aux mammifères marins.

