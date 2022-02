Saint-Vaast-la-Hougue. Incendie sur Tatihou : "C'était bien enfumé, avec une forte odeur de bois brûlé"

C'est un scénario auquel ils s'étaient déjà exercés, l'an dernier, sur l'île Saint-Marcouf (Manche). Mais c'est la première fois, mardi 18 juillet 2017, que les sauveteurs bénévoles de la SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue ont eu à acheminer autant d'hommes et de matériel en urgence sur un territoire entouré d'eau : l'île de Tatihou, dont le musée a été victime d'un incendie.

15 allers-retours

"Au départ, nous avons emmené des pompiers avec notre vedette SNS 210 Jules Pinteaux, détaille Louis-Michel Deneef, membre de la SNSM de Saint-Vaast, mais vu l'ampleur de l'incendie et la hauteur d'eau dans le petit port de l'île, nous avons rapidement mobilisé notre zodiac." Il s'agissait de transporter des pompiers et leur matériel, notamment des bouteilles d'oxygène, mais également dans la soirée les services de gendarmerie. "Nous avons réalisé entre dix et quinze allers-retours."

Une douzaine de bénévoles

Une douzaine de sauveteurs de la SNSM ont été mobilisés. "C'était bien enfumé sur l'île, avec un vent de nord-nord-est, la fumée allait plus bas que la presqu'île de la Hougue. Et il y avait une forte odeur de bois, bien brûlé."

Pour le moment, l'étendue des dégâts n'est pas connue.

BONUS AUDIO - Louis-Michel Deneef, second de la SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue

