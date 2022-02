Iran: un Américain accusé d'"infiltration" condamné à 10 ans de prison

"Un Américain, ayant aussi une autre nationalité (non iranienne), a été identifié et arrêté par les services de renseignement (...) Il était venu pour une mission d'infiltration et a été condamné à dix ans de prison", a déclaré M. Mohseni-Ejeie, lors d'une conférence de presse retransmise par la télévision d'Etat sans donner plus de précision.

