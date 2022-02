Un nouveau jeu fait le buzz sur la toile...

Le nom de Maxime Musqua ne vous dit peut-être rien, pourtant, il est possible que vous l'ayez déjà vu sur la toile. Dans cette vidéo intitulée "Max and the city", il vous fait découvrir l'une des particularités de notre Capitale et vous explique les règles d'un jeu qui se déroule tous les jours de l'année sur le Champ de Mars à Paris. Une vidéo très amusante dans laquelle vous découvrirez le jeu de la petite Tour Eiffel. Une vidéo à ne pas prendre au premier degré bien sûr.