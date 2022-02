The Red Hot Chili Peppers, The Cure ou encore Guns 'N Roses, quel groupe entrera bientôt au Hall Of Fame ?

L'influence des groupes et l'importance de leur contribution au développement et à la pérennité du rock and roll sont les dimensions prises en compte par les 500 experts en charge de voter.

Les artistes ont une chance d'y figurer 25 ans après la sortie du premier single ou album.

Curieusement, certains artistes de la liste ne correspondent pas tout à fait au genre "rock and roll", comme les Beastie Boys ou le duo Eric B. & Rakim, la pop star des années 60 Donovan ou la diva disco Donna Summer.

Le Hollywood Reporter remarque que Bon Jovi, J. Geils Band, Boston, The Cars et les proto-punks MC5 sont absents de cette liste.



Le nom des groupes retenus sera révélé le 14 avril 2012 à Cleveland, dans l'Ohio, où se situe le Hall of Fame. Les tickets seront vendus à partir du mois de décembre.



Liste complète des groupes en lice :

Beastie Boys

The Cure

Donovan

Eric B. & Rakim

Guns 'N Roses

Heart

Joan Jett and the Blackhearts

Freddie King

Laura Nyro

Red Hot Chili Peppers

Rufus with Chaka Khan

The Small Faces/The Faces

The Spinners

Donna Summer

War

