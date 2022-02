La serre et le parc animalier de Biotropica, situés au bord du lac de Poses, abritent plus de 100 espèces animales différentes choisies pour leur rôle dans l'évolution et la biodiversité. Le visiteur peut déambuler dans la jungle et admirer la faune comme la flore. Entre la serre tropicale, le jardin d'Asie, le Bush australien ou encore la brousse africaine, le zoo emmène les petits comme les grands aux quatre coins du monde.

Cet été, la serre ne manque pas de nouveaux-nés avec l'arrivée d'un bébé tatou, des nouveaux dans la famille suricate et la naissance exceptionnelle d'un paresseux. Avec un peu de chance, les visiteurs pourront également assister au goûter des animaux.

À Val-de-Reuil. Ouvert tous les jours de 9h à 19h30. Tarif: 13,90€. Tél. 02 32 40 71 44.