La valleuse, phénomène géologique typique du pays de Caux, est une dépression du terrain qui permet l'accès à la mer entre deux falaises. Panorama majestueux ou petite crique déserte, chaque valleuse a sa personnalité. Accessible par la route, un chemin, un escalier, chaque valleuse est cachée et attend d'être découverte. Du Havre au Tréport, les valleuses se succèdent et permettent d'admirer les impressionnantes falaises de la côte d'Albatre. La valleuse du Val au prêtre à Belleville-sur-Mer est une des plus sauvages. La valleuse du Petit-Ailly offre une vue imprenable sur la baie de Dieppe.

Tout le long de la côte d'Albâtre, notamment à Belleville-sur-Mer ou à Varengeville-sur-Mer.