Alençon. Parkas lumineuses, blousons chauffants : les agents de l'Orne testent les vêtements "connectés" de Kiplay

Agent des routes, un métier qui amène à travailler la nuit, dans le froid, près de la circulation automobile. Pour renforcer leur sécurité, la société Kiplay, basée à à Saint-Pierre-d'Entremont dans l'Orne, a imaginé des vêtements "connectés".

Le département de l'Orne a choisi d'investir dans ces équipements de protection individuels (EPI), et va ainsi les faire tester par ses agents. Ainsi, il a fait l'acquisition de :

• quatre parkas " connectées " (lumineuses à Leds, chauffantes et géo-localisables)





• cinq blousons lumineux, haute visibilité, chauffants avec manches amovibles

• 10 gilets lumineux haute visibilité



Le Conseil départemental s'engage à collaborer aux tests de visualisation et de fiabilité de ces vêtements, adaptés aux conditions de travail des agents, sur différents chantiers routiers. Des réunions de retour d'expérience seront programmées pour évaluer ces équipements, et améliorer encore plus ces vêtements haute technologie.

A LIRE AUSSI.

Normandie: les premiers vêtements de chantier connectés sont fabriqués dans l'Orne

Mode à Milan: les jeunes stylistes jouent sur les contrastes