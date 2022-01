10 ans après leur dernière visite, les géants de Royal de Luxe n'ont rien perdu de leur popularité. Entre vendredi 7 et dimanche 9 juillet, environ 600 000 personnes, en cumulé, sont venues assister à leurs déambulations dans les rues du Havre, selon la ville. Le double de ce que les organisateurs avaient estimé avant la manifestation. Point d'orgue des festivités, la grande parade du dimanche matin et les adieux des colosses à la foule. Entre 120 000 et 150 000 personnes y étaient. Un dispositif majeur de sécurité avait été déployé pour l'occasion. Tout s'est déroulé pour le mieux, malgré le monde massé aux abords du parcours. Aucun accident à déplorer, autres que les quelques incidents mineurs qui vont avec ce type de manifestation. Principalement des malaises sans gravité dans la foule ou des petites têtes blondes perdues, qui ont toutes pu retrouver leur parent.

A LIRE AUSSI.

Cuba: des milliers de personnes attendues pour l'hommage à Castro

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 15 et dimanche 16 et lundi 17 avril

Haïti: après l'ouragan, la difficile organisation des élections

Turquie: rassemblement géant à l'arrivée de la "marche pour la justice"