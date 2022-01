Des médecins occidentaux au chevet du dissident chinois Liu Xiaobo

"Après avoir entendu un bilan médical détaillé du patient et reçu un rapport sur le diagnostic et son traitement, les médecins spécialisés ont examiné le patient dans sa chambre", a indiqué sur son site internet le First Hospital of China Medical University, qui se trouve à Shenyang (nord-est).

Le militant prodémocratie de 61 ans a été condamné en 2009 à 11 ans de réclusion pour "subversion" après avoir appelé à des réformes démocratiques.

La Chine invite des cancérologues étrangers à soigner le dissident Liu Xiaobo