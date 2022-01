Paris - Mt St Michel en famille et à pied

Journaliste que vous êtes cohabite-t-il harmonieusement avec le poète ?

J'aime le journalisme comme j'aime la poésie. Ce sont deux vocations. J'ai le sentiment qu'elles cohabitent harmonieusement, sans empiéter l'une sur l'autre; elles s'expriment à des moments différents, selon des modalités peu comparables. Mais au fond, il me semble qu'une source commune irrigue ces deux formes d'écriture: la curiosité. L'attachement au réel. Porter un regard ouvert et poreux sur le monde et sur les autres; essayer d'être un passeur entre les êtres et s'effacer devant ce que l'on veut transmettre.

Comment est né ce voyage vers le Mt St Michel ?

Ce voyage est né d'une urgence: ralentir. Ainsi exprimé, c'est paradoxal. À l'aube de la trentaine, ma femme et moi avons ressenti l'impérieux besoin de prendre du champ, de nous resserrer autour de notre cellule familiale en renouant avec les joies d'une vie plus simple. Comme une parenthèse pour mieux reprendre pied. Cette escapade nous a redonné le goût de la lenteur, de la rencontre; une forme de réconsiliation avec la beauté du monde dans ce qu'il a de plus ordinaire.

Pourquoi avoir choisi ce pélerinage plutôt qu'un autre comme par exemple celui de St Jacques de Compostelle?

Compostelle, nous l'avions déjà arpenté à pied, à vélo, à l'âge où nous étions étudiants. Nous voulions cette fois-ci redécouvrir un itinéraire oublié, celui des anciens "miquelots" qui convergeaient au Moyen-Âge vers le Mont Saint Michel, "les chemins de paradis" dont parlaient les historiens romantiques au XIXe siècle. Nous n'avons croisé presque personne en route. Ce chemin est une belle endormie qui connaît actuellement une certaine renaissance; nous avons eu la chance de pouvoir l'emprunter en toute intimité.

Connaissez-vous Xavier Grall? Que pensez-vous de sa phrase: "Toute marche est une marche spirituelle"?

J'ai lu quelques textes de Xavier Grall, mais je le connais peu (je vais tâcher d'y remédier au plus vite!) Je souscris entièrement à cette affirmation. L'homme est un être spirituel. La marche le décentre de ses tracas, de ses scories, ouvrant en lui l'immensité d'un espace intérieur qu'il ne soupçonne pas toujours... Chacun y apposera le mot qu'il souhaite; j'appelle cela la foi. Cette intuition qui vous met en route. Une présence.

Pensez vous que le chemin fasse aussi le randonneur et le pèlerin ?

Je crois peu aux coïncidences. Le pélerin est celui qui parvient à décoder les signes derrières le masque du hasard. Après quelques jours de marche, on le fait très naturellement. Mais peut-être que je me fais des idées!

C'est une métaphore qui vous inspire celle d'une randonnée et d'une vie de couple ?

On dit que dans un couple, il faut privilégier le dialogue. Comment expliquez-vous que, durant votre marche, parfois en silence, vous ayez senti un rapprochement, une osmose, un abandon total à l'autre dans ses attentes, ses désirs et ses angoisses?

On prête à l'écrivain Jacques Lanzman cette très jolie réflexion: "Marcher dix jours avec quelqu'un, c'est vivre dix ans avec lui." C'est tout à fait juste! On dit aussi que s'aimer ne consiste pas à se regarder dans le blanc des yeux, mais à porter ensemble son regard dans la même direction. Telle fut notre expérience. Délestés des pesanteurs quotidiennes, décapés par la bruine et le vent, nous étions attentifs l'un à l'autre comme jamais nous ne l'avions été. Le chemin est une école de vie, quel que soit votre âge, votre situation... La "caminothérapie", pour reprendre l'expression de mon ami journaliste Luc Adrian, vous recadre en profondeur. Et puis, avec l'épuisement, on trouve moins le temps de se chercher chicane, le soir venu!

Avez-vous un autre projet de pélerinage ou de marche familiale?

Nous avons peut-être une idée, mais nous la gardons pour nous dans l'immédiat! D'autant que nous attendons un troisième enfant pour bientôt, alors pas de voyage cette année. Mais nul doute que ce nouveau-né partagera nos prochains périples!

François-Xavier Maigre (Piste 1) Impossible de lire le son.