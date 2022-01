Partez à la découverte du patrimoine caennais avec chasses au trésor et jeux de piste, à travers la ville. Munies de tablettes numériques en réseau, jusqu'à six équipes peuvent jouer dans une même partie. PadQuest est donc un système de jeu interactif où vous pourrez jouer ensemble ou vous affronter en famille, entre amis ou collègues. Vous pouvez choisir différentes durées de partie : d'une heure et demie à une journée complète !

PadQuest à Caen. Tarifs : de 59€ à 139€ par équipe selon la durée et le nombre de joueurs. Tél. 07 82 42 47 16.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 27 et dimanche 28 mai

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

A la découverte des jeux de l'Antiquité à Vieux-la-Romaine

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet