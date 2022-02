Côte de Nacre. 10 ans de Musique en Côte de Nacre !

Le festival Musique en Côte de Nacre fête les 10e Rencontres Européennes de la Paix. Cet événement qui se veut rassembleur comptera quelque 160 musiciens d'une douzaine de nationalités. Du vendredi 14 au vendredi 28 juillet 2017, près de 200 choristes et instrumentistes s'invitent ainsi sur la Côte de Nacre pour participer à sept académies et 14 concerts!

Une initiative originale

Au programme de l'événement, deux semaines d'immersion totale. Que vous soyez choriste, pianiste, guitariste ou bien encore violoncelliste, vous pourrez assister chaque soir à un concert différent et ce à seulement 20 kilomètres à la ronde. Le programme est, comme les éditions précédentes, très riche et de qualité et propose notamment des grands concertos pour guitare joués par l'orchestre symphonique de Lipetsk ou encore des chants orthodoxes et airs populaires du Choeur russe Lick.

Pendant les deux concerts du Requiem de Verdi, le peintre Maria Luisa d'Eboli créera, chaque soir, une oeuvre en direct, sous les yeux du public.

Pratique. Du 14 au 28 juillet. Tarifs de 13 à 15 € selon les concerts. Billetterie sur place. Informations et réservations au 06 64 66 58 25.