Rouen. Lumières sur la cathédrale de Rouen

C'est l'événement incontournable de l'été. La cinquième éditions du spectacle Cathédrale de lumière se produit du 3 juin au 23 septembre sur la façade de la cathédrale de Rouen (Seine-Maritime). À découvrir cette année, un spectacle inédit sur Guillaume le Conquérant ainsi que le retour du spectacle sur Jeanne d'Arc.

Deux spectacles grandioses

Avec Jeanne(s) vous plongerez dans l'épopée de la Pucelle, de Domrémy où elle naquit à Rouen où elle périt. Puis vous suivrez, avec Fiers et conquérant, l'épopée du duc de Normandie devenu roi d'Angleterre et mort à Rouen. Souvent connu pour sa victoire lors de la bataille de Hastings, vous pourrez vivre en images son mariage avec Mathilde, son couronnement ou encore la préparation de son incroyable invasion de l'Angleterre avec plus de 600 bateaux.

Les deux présentations durent 12 minutes et sont présentées deux fois chaque soir.

Sur la place de la cathédrale, spectacle gratuit tous les soirs. Horaires : du 3 juin au 31 juillet 2017 à 23h ; du 1er au 15 août 2017 à 22h30 ; du 16 août au 31 août 2017 à 22h ; du 1er au 23 septembre 2017 à 21h30.

