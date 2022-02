Un détenu recherché à Cherbourg

Un détenu de la Maison d'arrêt de Cherbourg est activement recherché depuis hier soir. Ce dernier s'est évadé alors qu'il participait à une visite culturelle dans un musée. On ne connait ni l'identité du détenu, ni les circonstances exacts de son évasion. Il lui restait plus moins d'un an de prison a purgé pour vols et dégradations. Son évasion pourrait lui coûter 3 ans de plus.