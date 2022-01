Le temps morose des derniers jours nous a emmenées vers des plats plus... consistants. Place au fromage chez Maître Corbeau. Véritable institution en centre-ville de Caen, la franchise accueille également depuis trois ans les amateurs de fromage au coeur de la zone commerciale de Mondeville 2 (Calvados).

Une farandole de fromage

Ici, peu de différences par rapport au grand frère du centre-ville. L'intérieur reprend les codes de la campagne normande, tandis qu'un camembert géant fait office de bar. La structure, récente, permet de baigner la salle de lumière.

Quant à la carte, on y retrouve les fondues, de la traditionnelle savoyarde à la normande, à base de camembert, livarot et pont-l'évêque, toutes proposées à 14,70 €. Pour ce repas, nous avons opté pour plus léger, avec deux formules du midi (compter 9,90 € pour une entrée et un plat ou un plat et un dessert).

Ma collègue jette son dévolu sur la salade de chèvre chaud en entrée tandis que, plutôt bec sucré, ma formule portera sur le dessert. En plat, nous optons pour l'escalope de dinde sauce camembert pour l'une, et la crêpe aravisienne, à base de reblochon, jambon, pomme de terre et lardons. En dessert, une crème brûlée a clôturé le repas.

Pratique. 18 rue Aristide Boucicaut à Mondeville. Tél. 02.31.52.92.62

