Affaire Grégory: décision à 16H pour Murielle Bolle

Sans surprise, le procureur général Jean-Jacques Bosc a requis le maintien en détention tandis que l'avocat de la suspecte Me Jean-Paul Teissonnière a demandé une remise en liberté sous contrôle judiciaire, mesure dont avaient bénéficié les époux Jacob le 20 juin.

L'audience est terminée et Me Teissonnière est sorti de la cour d'appel vers 12H15. Murielle Bolle, témoin clé de l'affaire Grégory en 1984 et désormais suspectée d'enlèvement, y était arrivée vers 08h20 à bord d'un fourgon, dissimulée du regard de la presse.

Cette femme de 48 ans, qui en avait 15 à l'époque, a été mise en examen et écrouée à titre conservatoire jeudi dernier. En cause, son témoignage d'il y a 32 ans dans lequel elle accusait Bernard Laroche du rapt du garçon de quatre ans retrouvé mort dans la Vologne. Avant de se rétracter brusquement, un revirement de nouveau au coeur des soupçons.

A LIRE AUSSI.

Affaire Grégory: Murielle Bolle fixée mardi sur sa détention

L'affaire Grégory relancée, l'énigme pas résolue

Affaire Grégory: Murielle Bolle présentée jeudi à la juge d'instruction (avocat)

Affaire Grégory: Ginette Villemin ne "croit pas" que le coupable sera retrouvé

La star de la téléréalité, le tuyau en or et les truands à l'ancienne