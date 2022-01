Caen. Congrès à Versailles : "un mélange de philosophie, de sermon et d'orientations" pour Jean-Léonce Dupont

Devant les députés et sénateurs de France, le président de la République, Emmanuel Macron, a pris la parole pendant près d'une heure et demie à Versailles, lundi 3 juillet 2017. Dans l'assistance notamment, le président du Conseil départemental du Calvados, Jean-Léonce Dupont. "Son discours, c'est un mélange, avec un côté devoir de philo, de sermon et d'orientations", estime le sénateur normand. Il attend que le président accompagne ses intentions d'actes dans les semaines à venir :

La réaction de Jean-Léonce Dupont après le discours d'Emmanuel Macron à Versailles

Conférence des territoires

En tant qu'élu local, Jean-Léonce Dupont a noté avec attention le mot employé par le président au moment d'évoquer le lien entre l'Etat et les territoires : "accord de confiance". "J'ai envie de dire chiche, car j'ai envie de voir. Il a parlé d'expérimentation à laquelle je suis favorable et de déconcentration sur laquelle je reste attentif car ça implique des réorganisations."

Dans ce cadre, Jean-Léonce Dupont attend donc beaucoup de la journée de demain, où le premier ministre Edouard Philippe doit intervenir à son tour. Emmanuel Macron a évoqué une "conférence des territoires" qui sera organisée "bientôt". En toile de fond, une décentralisation renforcée chère au président. "En tant que girondin convaincu, j'y serai très attentif", promet Jean-Léonce Dupont.

Le mandat que vous nous avez confié est celui d'une alternance profonde.

Mon discours devant le congrès.https://t.co/L3OsCjFYYN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 3 juillet 2017

