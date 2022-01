Caen. Eclats de Rue. Une première journée sous le signe du cirque.

La journée du 8 juillet 2017 lance de manière officielle la troisième édition des Éclats de Rue et vous donne à nouveau rendez-vous dans les parcs, jardins et quartiers de Caen (Calvados). Cette première journée sera une fois de plus riche en animations autour de l'art du cirque, de la musique ou encore de la danse !

Du cirque et de la musique

Dès 16h, venez relever le défi avec le Voyajeu "Equilibri'homme" pour tenter de récupérer des ressources afin de rétablir l'équilibre terrestre !

À moins que vous ne choisissiez de suivre le rythme déjanté et burlesque du trio Zolobe et les Matapeste !

Vous pourrez aussi vous laisser emporter dans l'univers un brin perché d'Orange diatonique et son accordéon. Un subtil mélange entre la Castafiore, Zézette et Nina Hagen ! Ou bien assister au spectacle burlesque joué par la compagnie Super Super "Plouf et replouf" .

Et enfin venez terminer cette journée en dansant au rythme des musiques de Madagascar du groupe Zolobe ou délirez avec les 3 larrons "d'Orange Mécanique" qui tenteront de battre le record du monde de "ski américain sur goudron" !

Tout le programme est à retrouver ici.

Du 8 juillet au 2 septembre - Gratuit - Tous les jeudis et vendredis.

