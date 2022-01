LA POMMERAYE. Sorcières et sortilèges pour les 10 ans de Château Ganne !

Situé au coeur d'un petit village pittoresque de la Suisse Normande, le château Ganne est un rendez-vous incontournable de l'été. Déjà 10 ans que ces fêtes médiévales enchantent petits et grands et pour fêter comme il se doit cet anniversaire, cette nouvelle édition sera placée sous le signe des sorcières et sortilèges.

Près de 10 000 visiteurs attendus

Pendant 2 jours, près de 10 000 visiteurs assisteront à plus de 50 spectacles et flâner dans le marché médiéval pour se replonger au coeur d'un village médiéval. Spectacles musicaux, contes, démonstration de combats à l'épée… avec un grand spectacle en plein pour clôturer la journée du samedi !

NOUVEAUTÉ 2017 : la 1ere édition du trail où lutins, gueux et sorciers attendront les traileurs les plus aguerris sur les 15 km du parcours et pour les plus jeunes la rando des apprentis sorciers de 3,5 km

Les 8 et 9 juillet - Gratuit- Organisation et renseignements auprès de l'Office du Tourisme de la Suisse Normande au 02 31 79 70 45