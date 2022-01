Ouistreham. Longe-côte à Luc-sur-mer

Aussi appelée marche aquatique, cette activité sportive est idéale en été. Il s'agit d'entrer dans l'eau jusqu'à la poitrine pour ensuite faire une randonnée en mer avec parfois l'aide d'une pagaie. L'association Atout Forme Côte de Nacre propose du longe-côte trois jours par semaine. L'association propose aussi de la marche nordique, des pilates et du renforcement musculaire.

Les lundis et vendredis à 14h et 17h et le mercredi à 9h30. Réservations en ligne sur atout-forme-cotedenacre.fr. Tél. 06 80 98 58 82.

