Foire de Caen : bilan en baisse pour 2011, le Pacifique pour 2012

Au cours de la conférence de ce matin, Jean Notari, Président de Caen Expo Congrès et Guy Ros, Directeur Général, ont présenté le bilan de la Foire Internationale de Caen 2011. "Un bilan mitigé notamment à cause des mauvaises conditions météo du premier week end", ont-il fait savoir. L'affluence de la foire connaît un recul de 12 %, pour atteindre 232 000 visiteurs cette année. "La Foire Internationale de Caen sort de cette édition la tête haute en comparaison aux autres Foire de Septembre qui perdent elles aussi beaucoup de visiteurs. C'est une tendance nationale liée notamment au contexte économique", ont indiqué les organisateurs.

Cap donc sur un autre peuple l'an prochain. Au revoir les mythes de la route de la soie, bonjour aux "Râpa Nui, Mystères et peuples de l'Océanie". Après le continent asiatique, la Foire Internationale de Caen met le donc le cap sur le plus grand territoire de la planète : l’océan Pacifique. Un espace d’environ 160 millions de km2, parsemés de plus de 10 000 îles et comptant près de 300 atolls et 1,5 milliard d’habitants. La prochaine édition de la foire se tiendra du 14 au 24 septembre.