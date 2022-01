Les Américains Rodarte et Proenza Schouler au diapason de la haute couture

Si ces deux marques phares de la mode américaine ne bénéficient pas de l'appellation "haute couture", elles ont pourtant bien convoqué l'artisanat et les métiers d'art dans leurs collections où abondaient, dans des styles différents, volants, tulle et broderies.

Ces deux griffes, comme A.F. Vandevorst et Azzaro, font partie des nouveaux "invités" au programme des défilés de haute couture qui se tiennent jusqu'à mercredi à Paris.

L'esprit lingerie de Proenza Schouler

Dans le cloître du lycée Jacques Decour, au pied de la butte Montmartre, les créateurs Jack McCollough et Lazaro Hernandez ont fait défiler des silhouettes riches en volants, imprimés fleuris et dentelles, mais résolument modernes avec des ouvertures inattendues et un aspect non fini.

Des attaches de corset deviennent des sortes de fermetures éclair permettant d'ouvrir une jupe devant, ou de raccorder le haut et le bas d'une robe. Des rubans flottent le long de la silhouette, la poitrine est mise en valeur par une brassière en cuir sur un haut en maille.

Les chaussures, basses, se font remarquer, avec leurs volants de cuir ou leurs breloques.

Des pantalons en dentelle, des vestes de plumes, des jupes mousseuses, longues et évasées, des robes faites de broderies de motifs floraux, donnent la touche "haute couture" à une collection pleine de légèreté, que ses créateurs ont voulu "optimiste".

Les deux designers américains, qui ont lancé leur marque en 2002, ont travaillé avec le brodeur Lesage ainsi qu'avec une série de "petits ateliers parisiens indépendants, plumassiers, tisserands".

Rodarte: motardes romantiques

C'est également dans un cloître que Rodarte, marque des soeurs californiennes Kate et Laura Mulleavy, avait choisi d'organiser son show parisien.

Dans les galeries entourant le jardin de l'ancienne abbaye de Port-Royal ont défilé des jeunes filles en robes délicates, tout en transparences, plumetis, broderies et plumes légères. Des gypsophiles parsèment les chevelures, s'accrochent à des bijoux dorés autour des bras.

Pois et volants apportent une touche hispanique. Des bottes pointues comme des santiags viennent contrebalancer le côté romantique, de même que quelques silhouettes de motardes, en cuir, dont les blousons sont percés de perles.

La griffe, très prisée des stars de Hollywood, a opté comme sa compatriote Proenza Schouler, pour les défilés parisiens de juillet plutôt que pour la Fashion week new-yorkaise de septembre afin de pouvoir présenter et vendre plus tôt sa collection.

le chic sac poubelle

Autres nouveaux venus dans le programme parisien, les Belges Filip Arickx et An Vandevorst, mari et femme à la tête du label A.F. Vandevorst, ont utilisé des sacs poubelles et des emballages de pressing pour en faire des jupes et des robes finement brodées.

Cette collection est une ode à "la liberté et à la créativité", a expliqué An Vandevorst à l'AFP.

"C'est une femme qui transforme de vieilles choses en nouvelles, qui prend ce qu'elle trouve, comme un sac poubelle, et se met à le broder. Elle est tellement créative que la matière lui importe peu".

- Azzaro version Simoens -

Le créateur français Maxime Simoens, qui présentait sa première collection pour la maison Azzaro, a fait défiler des silhouettes glamour aux lignes simples, parsemées de broderies brillantes.

"La vision actuelle de la couture, ce n'est plus vraiment dans les volumes oversize, le froufrou. La simplicité peut être aussi un vecteur d'élégance et de raffinement à la française", a-t-il expliqué.

Le nouveau directeur artistique a revisité la fameuse "robe trois anneaux" créée par Loris Azzaro en 1968, mais d'une "manière encore plus sexy". Cette fois les trois anneaux de strass ne sont pas sur l'avant de la robe mais dans le dos.

