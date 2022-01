Rallye de Pologne: Neuville gagne et met la pression sur Ogier

Course par course, point par point, Thierry Neuville revient sur Sébastien Ogier dans la lutte pour le titre de Champion du monde des rallyes. Vainqueur dimanche d'un Rallye de Pologne compliqué par la pluie et la boue, le Belge est remonté à onze unités.