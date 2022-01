Saint-Martin-de-Fontenay. Calvados : il agresse un chauffeur de bus et le menace de mort

Mardi 27 juin 2017, un Algérien âgé de 24 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violence, outrages et menaces de mort à l'encontre d'une personne chargée de mission de service public, ceci à Saint Martin de Fontenay, au sud de l'agglomération.

"Je te retrouve et je te saigne"

Le couple ayant des tickets de bus pour le trajet Caen-Saint Martin de Fontenay, c'est à cet endroit que le chauffeur les prie de descendre. Alors l'homme s'approche l'insulte et le menace : "Si on n'était pas dans un bus je t'aurais déjà tué !" Suite à quoi il lui assène un violent coup de pied dans le bras. Descendant finalement il ajoute "Sur la tête de ma mère je te retrouve et je te saigne !" accompagnant la menace par un geste simulant un égorgement. De fait, le lendemain il va se renseigner auprès du chef de gare pour connaître les horaires du chauffeur.

Suite à l'agression la victime perd son travail

Le chauffeur ayant été victime juste avant d'un accident de travail a le bras fragilisé. Le coup lui occasionne une intervention chirurgicale. Souffrant toujours de douleurs persistantes avec des problèmes de mobilité du bras il finit par être déclaré inapte et perd son emploi. S'y ajoute de graves troubles psychologies "J'ai peur de le rencontrer et je ne suis pas le seul, lors de mon agression aucun passager n'a réagi pour me venir en aide."

Faits intolérables

À la barre l'agresseur s'excuse pour les insultes mais nie avoir frappé. Sa compagne abonde dans ce sens disant ne rien avoir vu. Le procureur juge ces faits intolérables et requiert 8 mois de prison avec sursis et l'indemnisation de la victime.

Le prévenu écope de 9 mois avec sursis assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il lui est fortement conseillé de s'abstenir d'utiliser le réseau des bus verts Keolis. Il y a renvoi sur intérêts civils au mois de janvier 2018 dans l'attente d'une expertise médicale. Une consignation de 900 euros est demandée.

