Hors Normandie. L'agenda en Normandie : vendredi 7 juillet

Ce dimanche 9 juillet 2017 rendez-vous au Casino JOA rue de la plage à Saint-Pair-sur-Mer pour le concert de GO SANE. Un groupe unique dans l'univers du pop rock français, il propose un set de compositions variées d'une heure trente environ avec un engagement total sur scène. Concerts gratuits et accessibles à tous à partir de 18h.

Le Paléospace de Villers-sur-mer organise samedi 8 et dimanche 9 juillet 2017 son premier festival de paléontologie, un événement familial avec des ateliers, visites guidées sur les falaises et dans le musée, des déterminations de fossiles, des conférences, des projections ou encore une exposition d'oeuvres d'art de sculptures semi-monumentales en extérieur et de petits formats dans le Paléospace.

Les dimanches de Juillet et Août 2017 à partir de 17h rendez-vous sous les platanes rue Marcel Guiet à l'Aigle. Il s'agit de l'étape incontournable des groupes émergents de Normandie. Ce dimanche 9 juillet 2017 retrouvez le jazz Manouche de Kaila Sisters.