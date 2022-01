Dieppe. L'usine Alpine s'agrandit à Dieppe

Ce terrain du stade Thoumyre, limitrophe de l'usine sur la zone Bréauté à Dieppe (Seine-Maritime), était réservé à Alpine depuis 2004, date d'un accord entre la ville et l'agglo. Dès l'annonce de la renaissance d'Alpine en 2013, les deux collectivités avaient indiqué tenir à disposition ce terrain pour le redéploiement des activités de l'usine. Chose promise, chose due. Les deux hectares doivent être prochainement cédés pour un montant d'environ 170 000 €, annonce l'agglo mercredi 28 juin 2017.

Un parking et un nouveau bâtiment

L'usine de Dieppe de Renault devenait un peu juste pour des activités en pleine expansion. En plus de l'assemblage de la Blue Car du groupe Bolloré, le site historique d'Alpine a été choisi pour la renaissance de la marque mythique. Et il va désormais s'étendre. Le groupe prévoit un parking réservé aux salariés et un nouveau bâtiment, destiné à la mise en valeur de la nouvelle A-110. Une sorte de showroom avec des salons de réception et un hall d'exposition des voitures pour les futurs clients.

19 centres Alpine en France

Le site de Dieppe sera donc bien un lieu d'accueil de la clientèle, pour découvrir la voiture et la marque. Certains clients pourront même venir directement chercher leur voiture à la sortie de l'usine, comme cela se fait souvent pour les sportives.

Mais Dieppe ne sera pas directement un lieu de vente de la nouvelle A-110. Renault a dévoilé, lundi 26 juin 2017, son réseau de distribution en France. Il comptera 19 centres d'ici la fin de l'année 2017. Et parmi eux, un seul centre en Normandie, à Deauville (Calvados). "Des centres qui seront entièrement indépendants des affaires existantes pour garantir une expérience de marque authentiquement Alpine", précise Renault dans un communiqué.

A LIRE AUSSI.

Au salon de Genève, un secteur automobile raisonnablement optimiste

Signatech Alpine, une équipe à l'accent normand aux 24 Heures du Mans

A Flins, l'usine historique de Renault passe à l'heure japonaise

Alpine recrute 80 employés pour fabriquer son nouveau modèle en Normandie