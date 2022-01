Caen. Atouts Normandie remplace la Cart'@too et la carte Région pour les 15-25 ans

La réunification de la Normandie sonne également la fin de la Cart'@too et de la carte Région. À partir du samedi 1er juillet 2017, les jeunes Normands âgés de 15 à 25 ans pourront profiter du dispositif Atouts Normandie. Ce dispositif qui rassemble les deux cartes jusque-là disponible en ex-Basse et Haute-Normandie, présente des nouveautés pour les uns et les autres.

Dématérialisation

Les Hauts-Normands pourront désormais profiter du volet formation, un dispositif gratuit qui profitent aux lycéens et aux apprentis pour avoir des réductions sur les manuels scolaires et matériels. Cet avantage était jusqu'alors réservé aux Bas-Normands. De leur côté, ces derniers verront eux apparaître une réduction sur la formation des premiers secours, qui avait été réclamé les années précédentes.

Autre nouveauté, les Atouts Normandie seront dématérialisés afin de permettre aux jeunes de pouvoir profiter de leurs avantages juste après leur inscription. Pour les utiliser, ils recevront un code QR sur leur smartphone qu'il leur suffira de scanner. Pour ceux qui ne disposent pas de smartphone, ils auront toujours la possibilité d'imprimer leur code ou de commander une carte à puce.

5 000 partenaires et plus de 100 € de remises

La région s'appuie sur plus de 5 000 partenaires, répartis dans des domaines variés. Du cinéma aux clubs de sport, en passant par la formation au BAFA, c'est plus de 100 € de remises qui leur sont offerts après un investissement de 10 € pour le volet loisir, le volet formation étant gratuit. "Entre les 30 € offerts pour la pratique sportive ou les 16 € dédiés au cinéma, Atouts Normandie peut-être rapidement rentabilisé", explique Claire Rousseau, vice-présidente du Conseil région de Normandie chargée du sport.

Environ 400 000 jeunes sont concernés.