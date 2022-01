Rouen. Bonne table à Rouen : une pause déjeuner au Café noir

C'est à quelques pas du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) que nous faisons cette semaine halte pour notre bonne table hebdomadaire. Le soleil peine à pointer le bout de son nez ce mardi 27 juin 2017 mais nous décidons malgré tout de tenter notre chance sur la grande terrasse qu'offre le Café noir, rue de la République.

Une cuisine simple et efficace

Dans ce petit restaurant de quartier, le choix du jour est souvent le bon. Aujourd'hui, le chef nous propose des lasagnes, une moussaka ou la traditionnelle tarte du jour, qui change au gré de ses envies. Mon amie opte sans hésiter pour le plat grec, servi avec de la salade, qui semble la ravir. Je choisis pour ma part les lasagnes, délicieuses, et qui attirent des coups d'oeil jaloux de mon voisin de table.

Car ici comme dans toutes les bonnes adresses, tout le monde se connaît. Le patron n'hésitera d'ailleurs pas, même en heure de pointe, à vous trouver une petite place parmi ses habitués qui ne peuvent rien lui refuser. Servis sans chichi, les plats sentent bon le fait maison et remplissent généreusement les assiettes.

Par excès de gourmandise peut-être, nous nous laissons malgré tout tenter par un dessert. La crème brûlée et le moelleux au chocolat que nous commandons sont eux aussi très généreux et nous peinons à finir ces douceurs. Pour une formule plat-dessert à 12,80€, et un plat du jour à mois de 8€, l'adresse est à retenir pour une pause déjeuner simple et efficace et sans se ruiner!

Pratique. 28 rue de la République. Tél. 02 32 12 13 48

