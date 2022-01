Devoir de réserve oblige, Fabienne Buccio s'était faite discrète ces dernières semaines. Mais mercredi 28 juin 2017, la préfète Normandie a profité d'un long passage devant la presse locale pour faire le point sur de nombreux chantiers, dont celui de la Ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN). Et ce à quelques jours, dimanche 2 juillet, du lancement des lignes à grande vitesse reliant Paris à Bordeaux et Rennes, respectivement en 2h04 et 1h25.

Doucement mais sûrement…

Une réunion de travail est d'ailleurs programmée mercredi 12 juillet 2017. Mais selon les collaborateurs de la préfète, il s'agira surtout de faire un point sur l'avancée du dossier. Si elle souhaite voir la concrétisation de ce projet ferroviaire d'envergure, Fabienne Buccio assure avoir entendu les doutes des opposants menés par le député socialiste de Seine-Maritime, Christophe Bouillon. Pour confirmer l'importance du projet, elle attend donc "une étude de la SNCF qui reprenne tous les arguments de Monsieur Bouillon pour les confirmer ou argumenter contre".

En attendant, le dossier LNPN n'est pas figé. Nicolas Hesse, secrétaire général pour les affaires régionales, assure même que trois premiers tronçons de la ligne seront opérationnels d'ici à 2030 entre Paris et Mantes, Mantes et Évreux et entre Rouen et Yvetot. En revanche, la nature des travaux n'est pas encore fermement arrêtée. "On pourrait doubler les voies en créant une autre voie parallèle à côté, ou rénover celle existante", présente Nicolas Hesse.

Des recours, notamment de riverains, pourraient encore venir ralentir le dossier mais la préfecture a bon espoir que l'utilité du projet l'emporte.

A LIRE AUSSI.

Ligne Nouvelle Paris-Normandie: les internautes consultés sur les zones de passage

Ligne Nouvelle Paris Normandie: un collectif propose une alternative "8 fois moins chère"