Saint-Vaast-la-Hougue. Un tracteur s'enlise près de l'île Tatihou : deux personnes et 15 brebis sauvées

Les pompiers et la SNSM ont secouru deux personnes et quinze brebis entre l'île de Tatihou et Saint-Vaast-la-Hougue (Manche). Leur tracteur s'était enlisé.