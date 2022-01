Rouen. Près de 200 caravanes s'installent sur l'hippodrome des Bruyères près de Rouen

C'est tout "un flot de caravanes qui a complètement noyé les automobilistes" assure un riverain de l'hippodrome des Bruyères, à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime). En début d'après-midi ce dimanche 25 juin 2017, 190 caravanes se sont en effet installées sur ce terrain, propriété de la Métropole Rouen Normandie.

Une question sanitaire

Inquiet, ce dernier rappelle que ce n'est pas la première fois que ce problème se pose. "En 2014 déjà, ils étaient plus de 200 et sont restés trois semaines ! Une dizaine de cambriolages avaient eu lieu dans le quartier", assure-t-il. Surtout, il se souvient des "raccordements en eau sauvages à la borne incendie, et c'était la même chose pour l'électricité."

De ce côté, la Métropole assure que des dispositions seront prises en termes d'installations sanitaires. "Nous allons nous organiser pour que le ramassage des ordures et tous les raccordements se fassent dans les meilleures conditions."

Un départ dans deux semaines ?

Elle indique par ailleurs avoir entamé les démarches judiciaires liées à l'occupation illégale de ce terrain. "Nous sommes en train de discuter d'une date de départ, qui devrait se faire d'ici deux semaines."

Deux semaines, c'est également la durée que ces caravanes ont passé à Grand-Quevilly, dans les mêmes conditions. Car à l'heure actuelle, la Métropole Rouen Normandie ne dispose pas d'aire d'accueil pour ces grands passages, comme le spécifie pourtant la loi.

"Nous possédons bien des aires plus petites, mais le sujet des grands passages reste sensible auprès des communes", explique-t-on à la Métropole.

