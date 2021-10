Le plan d'économies de l'hôpital de Flers présenté au personnel et aux syndicats

Le directeur de l?hôpital de Flers, a communiqué mercredi, aux personnels, son plan d?économies, après plusieurs mouvements de grève.

Une rencontre entre direction et syndicats est programmée ce jeudi, et des AG avec l?ensemble du personnel seront organisées début juin.

Le déficit budgétaire de l?hôpital de Flers, cette année, sera de 916.000? ? soit le double de ce qui était initialement prévu.

Conséquence : la suppression de 15 équivalents temps plein, sur 2 ans ? des modifications du temps de travail, notamment avec décompte du temps des repas ? et modification du calcul de la prime de service en fonction de l?absentéisme.

